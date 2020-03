Openbaar leven in Halle centrum

nu echt stilgevallen Bart Kerckhoven

18 maart 2020

13u12 20 Halle Het openbaar leven in het centrum van Halle is nu echt wel stil gevallen. Woensdagvoormiddag waren er amper nog winkels open in de stad. Bij de bakker en de slager stonden mensen op veilige afstand van elkaar aan te schuiven terwijl anderen op een bankje genoten van het prille lentezonnetje.

Opvallend: het waren vooral oudere mensen die op stap waren. Op de Grote Markt was helemaal niemand meer te vinden en op het Possozplein was de parking zo goed als leeg terwijl op woensdagmiddag, wanneer de scholen uit zijn, het net daar normaal gezien krioelt van de mensen.

Aan de supermarkt Delhaize schoven mensen dan weer buiten aan in een geïmproviseerde wachtrij gemaakt met dranghekken. Sinds woensdagochtend wordt er een beperkt aantal klanten toegelaten in de winkel. In het stadspark liepen ook weinig mensen rond en zelfs aan het station was het rustig. De vaak overbezette fietsenstalling stond zelfs voor de helft leeg.