Open Monumentendag in Halle: op virtuele ontdekkingstocht in Sint-Martinusbasiliek





Bart Kerckhoven

12 september 2020

14u29 0

Door de coronacrisis kunnen we dit keer nu zondag tijdens Open Monumentendag geen monumenten bewonderen in het echt maar de stad stelt in de plaats wel een virtuele rondleiding in de Sint-Martinusbasiliek voor. Je kan zo het verhaal en alle hoekjes en kanten ontdekken van het bekendste monument van de stad. De virtuele rondleiding werd eerder deze zomer gelanceerd en ook de brouwerij Boon in Lembeek werd al in een virtueel jasje gegoten. Ook die locatie trekt namelijk heel wat toeristen aan. Een virtueel bezoek aan de basiliek kan je via deze link maken.