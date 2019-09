Open Monumentendag in Halle: Drie monumenten zetten de deuren open voor jong en oud Bart Kerckhoven

05 september 2019

12u26 2

Ook Halle doet mee aan de Open Monumentendag. Drie monumenten staan dan in de kijker. In de Villa Servais kunnen mensen ontdekken wat er al veranderd is sinds de nieuwe eigenaars de restauratieplannen ontvouwden. Op de toren van de Sint-Martinusbasiliek kan iedereen genieten van een zicht over de stad en in de crypte kunnen de kerkschatten bewonderd worden. Ook den Ast, de vroegere mouterij Van Roye, is die dag open. Daar wordt de film ‘Leven in villa Servais’ getoond. Kinderen worden uitgedaagd de stad te verkennen en zo ‘Halleheld’ te worden. Als afsluiter is er een Servaisconcert in het Oud-Jezuïetencollege. Daarnaast organiseert ‘Dekoloniseer Halle’ een koloniale familiezoektocht in het stadscentrum en kan je in Lembeek terecht voor een bezoek aan een traditioneel schrijnwerkersatelier. Meer informatie over deze activiteiten vind je terug via www.openmonumenten.be.