Opbouw Festivhalle start maandag: Parking Leide wordt dan al verkeersvrij

05 september 2019



Volgende week donderdag start het grootste muziekfestival van de Zennevallei in Halle maar voor Festivhalle plaats vindt wordt het hele terrein vanaf maandag opgebouwd. Op maandag zal de parking aan de Leide al verkeersvrij gemaakt worden. Maandag en dinsdag wordt op de Leide zelf nog verkeer toegelaten maar vanaf woensdagnamiddag 14 uur wordt de straat wel volledig verkeersvrij gemaakt. Voetgangers kunnen wel nog langs via de kant van het jeugdcentrum. Op donderdag start het festival dat tot zaterdagnacht duurt. Zondag wordt al meteen het hele terrein afgebroken en op maandag wordt dan de tent afgebroken zodat de parking in de loop van de namiddag opnieuw beschikbaar is.