Op zoek naar een eindejaarsgeschenk? Fotograaf Willy Everaert bundelt mooiste beelden en Halse weetjes in fotoboek en tijdloze kalender

12 november 2019

14u26 0 Halle Weet u welke villa de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Halle inpalmden als hoofdkwartier of waar je in de stad de weg naar Compostella kan terugvinden? Willy Everaert bundelde voor Hallensia een pak Halse weetjes in een tijdloze kalender waarbij hij ook nog eens zijn mooiste foto’s uitzocht. “Voor mijn beste beelden kwam het vooral aan op een goede timing”, vertelt Willy zelf.

De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Hallensia waagt zich aan iets nieuws en geeft voor het eerst een fotoboek uit vol met weetjes over de stad. Maar het boek is net zo goed een tijdloze kalender. Willy Everaert werkte liefst drie jaar aan de publicatie. Wie zijn kennis over Halle al even wil testen kan trouwens onderaan dit artikel lezen waar de foto’s van Willy genomen werden die we hieronder bij dit stuk publiceerden.

