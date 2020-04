Op korte tijd 17 overlijdens in Seniorie De Maretak, stad verleent bijstand Tom Vierendeels

11 april 2020

20u24 23 Halle De kleindochter van een bewoonster van Seniorie De Maretak uit Halle heeft op Facebook een emotioneel bericht geplaatst over de schrijnende situatie bij haar grootmoeder. “Het personeel krijgt het niet meer bol gewerkt waardoor ik grootmoeder zelfs niet kan bellen”, klinkt het. De afgelopen twee weken stierven er zeventien bewoners en negen personeelsleden zitten ziek thuis.

“De situatie valt in De Maretak niet meer uit te houden”, plaatst Kim Denayer vrijdag op Facebook. “Er zijn besmettingen bij zowel bewoners als personeel en intussen stierven er al zeventien mensen. We kunnen grootmoeder zelfs niet meer bellen omdat het personeel het te druk heeft. Ze doen nochtans hun uiterste best en zeggen ons zelf dat het niet meer te doen is. Zelf maken we ons ongelofelijk veel zorgen en zijn we enorm verdrietig. We laten grootmoeder precies aan haar lot over.” De kleindochter vraagt zich af wanneer er hulp of versterking kan komen en of ze zelf iets kan doen.

Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) zegt dat er beterschap in zicht is. “De situatie is er op heel korte tijd enorm uit de hand gelopen”, zegt hij. “Woensdag heb ik met de directrice en de referentiearts een zeer open gesprek gehad op het stadhuis. Ze verborgen niets en vertelden dat er wel degelijk veel moeilijkheden zijn. Er zijn mogelijk veel bewoners met Covid-19 besmet. Net als de andere drie woonzorgcentra in Halle hebben ze geen testkits ontvangen dus zekerheid is er niet. Op twee weken tijd zijn er zeventien bewoners overleden. Daarnaast is het uitvallen van het personeel ook een groot probleem. Momenteel zit een negental personen thuis, al dan niet met symptomen van Covid-19.”



Interne verschuiving

De stad Halle heeft onmiddellijk hulp geboden. “Donderdag hebben we honderd beschermingsschorten uit OCMW-rusthuis Zonnig Huis overgebracht naar De Maretak”, weet Snoeck. “Maskers, handschoenen en handgels zijn er voldoende, maar er waren te weinig schorten. Dit had als gevolg dat ze dikwijls hergebruikt werden zonder te ontsmetten. Misschien heeft het virus zich op deze manier ook zo snel kunnen verspreiden.” Normaal gezien zou er dinsdag een interne verschuiving plaatsvinden. Alle bewoners met symptomen van Covid-19 zouden op een aparte afdeling geplaatst worden. “Vrijdag lieten we weten dat we drie arbeiders en drie poetsvrouwen ter beschikking hadden om daarbij te helpen”, vervolgt de burgemeester. “Maar de interne verschuiving was al gebeurd met steun vanuit de koepel Senior Living Group waaronder De Maretak valt. Vermoedelijk kan er via deze overkoepelende groep ook tegemoet gekomen worden aan het personeelstekort.” Dinsdagochtend is er opnieuw veiligheidsoverleg en daarop zal de directie van De Maretak uitgenodigd worden om de stand van zaken te bespreken.