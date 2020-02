Op heterdaad betrapte inbreker ontkent staalhard in rechtbank WHW

14 februari 2020

13u54 0 Halle Een twintiger riskeert 36 maanden cel voor een inbraak in een woning in Halle. Opmerkelijk: hoewel hij betrapt werd, ontkent hij elke betrokkenheid.

Op 28 oktober 2019 reed een vrouw voorbij de woning van haar broer aan de Edingsesteenweg. Ze merkte een verdacht voertuig op voor het huis en meende beweging te zien in de woning. Hierop alarmeerde ze meteen haar broer. Toen die ter plaatse kwam merkte hij meteen dat de rolluiken omhoog waren. Hij belde de politie, die twee inbrekers op heterdaad kon betrappen. Een van hen slaagde erin weg te vluchten en kon niet gevat worden. Zijn kompaan werd wel gearresteerd. De woning was één grote chaos. Elke kast was doorzocht en in de garage stond een boormachine en ander gereedschap klaar om meegenomen te worden. Ook bleken een stofzuiger en telefoon verdwenen te zijn. Volgens de verdediging heeft de man met de diefstal niets te maken. “Dat is vermoedelijk erna of ervoor gestolen, al dan niet door dezelfde bende”, aldus zijn advocate, “hijzelf heeft daar niets mee te maken. De buit is ook niet bij hem gevonden.” Uitspraak op 11 maart.