Ook WZC Sint-Augustinus houdt de deuren gesloten: “Maatregel komt veel te vroeg” Bart Kerckhoven

16 april 2020

Ook woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle houdt voorlopig de deuren gesloten. “Deze maatregel werd niet werd afgestemd met de sector”, aldus algemeen directeur Elke De Cuyper van Sint-Augustinus. “Onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vindt dit absoluut geen goede beslissing want dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken. WZC Sint-Augustinus volgt hen hierin en zal dus bezoek niet toelaten.” De maatregel komt veel te vroeg volgens De Cuyper. “De deuren nu openzetten betekent het virus binnenhalen, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven”, stelt de directeur. “Het is onze plicht om onze bewoners te beschermen. We willen vermijden dat ze besmet zouden raken via familie en kennissen. We beseffen dat dit zeer moeilijk is voor de bewoners en de families maar dit is echt noodzakelijk.”