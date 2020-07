Ook op verzet effectieve celstraf voor drugsverslaafde die wapen op zak had Wouter Hertogs

15 juli 2020

09u57 0 Halle Een man uit Halle is veroordeeld tot 5 maanden voor verboden wapenbezit. Bij een controle werd een mes aangetroffen.

De twintiger is sinds enkele jaren het spoor volledig bijster. Hij is verslaafd geraakt aan heroïne en het ene incident volgt het andere op. Nog voor zijn drugsproblemen werd bij een controle een mes aangetroffen bij hem. Hierop werd een minnelijke schikking van 350 euro opgelegd, maar die betaalde hij niet. Daarom kreeg hij bij verstek een celstraf van 6 maanden. “Het verschil tussen 350 euro en een effectieve celstraf van 6 maanden vind ik wel erg groot. Daarom verzoek ik om een straf met uitstel”, had zijn advocaat gepleit. Tevergeefs, want de echtbank gaf nog steeds een effectieve celstraf, zij het nu van 5 in plaats van 6 maanden.