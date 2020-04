Ook Lembeek Beach slaat jaartje over door coronacrisis Bart Kerckhoven

30 april 2020

12u04 0 Halle De organisatoren van Lembeek Beach kondigen aan dat ook het festival begin augustus in de Halse deelgemeente dit jaar niet plaats vindt. Er is wel al een nieuwe datum vastgelegd vorig jaar.

“De kogel is jammer genoeg door de kerk”, laten ze weten in een bericht op hun Facebookpagina. “Lembeek Beach zal deze zomer een jaartje overslaan omwille van de coronacrisis, dit voor jullie gezondheid en veiligheid. Jullie lach, de zomerse sfeer, de lekkere cocktails, de gezellige babbels, de sportiviteit, het enthousiasme… We gaan het allemaal missen!”

Lembeek Beach zal in 2021 plaats vinden op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 augustus. Op het programma staan dan net zoals op de voorbije editie, een afterwork en een petanquetornooi maar ook fuiven en een paellaresto.