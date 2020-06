Ook in Halle wordt onafhankelijkheid Congo herdacht: inwoners lezen toespraak Lumumba voor Bart Kerckhoven

30 juni 2020

Ook in Halle wordt de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo herdacht De werkgroep Dekoloniseer Halle organiseert een symbolische actie waarbij zestig Hallenaren de toespraak die Patrice Lumumba hield op 30 juni 1960 luidop voorlezen. Lumumba was de eerste premier van Congo. “Het gaat om een origineel herinneringsgebeuren maar binnen de contouren van deze coronatijd”, laat Dekoloniseer Halle weten. “Via deze zestig reflectiemomenten zorgen we voor historische kennisdeling en historische betrokkenheid in Halle. Historisch besef is een onmisbaar een tegengif tegen afstandelijkheid en onverschilligheid. Lumumba’s speech behoort tot de canon van de internationale dekoloniseringsbeweging. Door deze te laten horen zal de onafhankelijkheidsdag van Congo op 30 juni 1960 niet ongemerkt voorbij gaan en plaatst Halle deze historische dag in de kijker met strikte naleving van de geldende coronaregels zoals in eigen bubbel blijven en het respecteren van afstand.”