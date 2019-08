Ook in Halle vinden ze amper leerkrachten: “Gebrek aan personeel heeft dramatische gevolgen voor onze school” Bart Kerckhoven

22 augustus 2019

15u35 0 Halle Ook de twee grootste scholen van Halle zoeken nog steeds leerkrachten die op 1 september aan de slag kunnen. Zowel in het Heilig Hart&College als het Don Bosco Instituut staan er vacatures open. “Daardoor loopt onze school imagoschade op en boet de opleiding aan kwaliteit in”, zegt directeur Ludwig Vlogaert van Don Bosco Halle. “Bovendien neemt de werkdruk alleen maar toe.”

De zomervakantie was nog maar twee weken ver toen op Don Bosco Halle de wervingscampagne voor nieuwe leerkrachten startte. Leerkrachten Frans, informatica en mechanica mochten deze maand solliciteren. De nood aan leerkrachten is ook op de grootste technische school van Vlaanderen erg hoog. “Het is een structureel probleem dat we de vacatures niet ingevuld krijgen”, zegt directeur Vlogaert. “Zeker voor de technische vakken maar de laatste jaren ook voor algemene vakken als Frans, godsdienst, wiskunde en informatie zoeken we mensen. De situatie was zelfs kritiek in de afdelingen Elektriciteit-Elektronica-Elektromechanica en Mechanica was vorig schooljaar kritiek. In totaal hadden we wel vijf voltijdse jobs die we niet ingevuld kregen. Dat is dramatisch voor een school omdat we de leerlingen zo geen voltijds programma konden aanbieden.”

In januari wilden verschillende leerlingen de school verlaten omdat ze voor het derde jaar op rij geen volledig programma kregen. De imagoschade en het kwaliteitsverlies in onze opleiding is een rechtstreeks gevolg van die toestand Ludwig Vlogaert, directeur Don Bosco Halle

De school probeert zelf creatieve oplossingen te bedenken maar dat lost alles niet op. “Eigen leerkrachten maakten overuren en door de inzet van gepensioneerde leerkrachten konden we de toestand verbeteren maar in januari wilden verschillende leerlingen uit een klas de school verlaten omdat ze voor het derde jaar op rij geen volledig programma kregen. De imagoschade en het kwaliteitsverlies in onze opleiding is uiteraard een rechtstreeks gevolg van deze toestand.”

Hoelang is dit nog houdbaar?

Vlogaert noemt de situatie bij het begin van het nieuwe schooljaar nog steeds precair. “De werkdruk op de leerkrachten neemt elk jaar toe en dan kan de vraag gesteld worden hoe lang zo een situatie nog houdbaar is in tijden dat rekening moet gehouden worden met uitval als gevolg van depressie of burn-out.”

De inschrijvingen aan de lerarenopleidingen zijn ronduit dramatisch en alle maatregelen die de overheid eventueel nu nog zal nemen zijn ‘too little en vooral too late’ Dany Berckmans, algemeen directeur Heilig Hart&College

Op het Heilig Hart&College merken ze ook dat de zoektocht naar leerkrachten steeds moeilijker wordt. “Het probleem wordt elk jaar groter in zowel het basis- als het secundair onderwijs”, zegt algemeen directeur Dany Berckmans van het Heilig Hart&College. “Zeker bij het zoeken naar interimarissen in loop van het schooljaar laat de schaarste zich voelen. Op een gegeven moment is de vijver leeggevist.”

De Vlaamse overheid wil de lerarenopleiding aantrekkelijker maar volgens Berckmans is het al te laat. “De inschrijvingen aan de verschillende lerarenopleidingen zijn ronduit dramatisch te noemen en alle maatregelen die ze eventueel nu nog gaan nemen zijn ‘too little en vooral too late’”.