Ook 40ste verjaardag van Orde van Hofmaarschalken en Hofdames wijkt voor corona Wim De Smet

29 juli 2020

13u20 0 Halle Het blijft annuleringen regenen: het evenement ‘Vietigjoere Soirée’ van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle gaat niet door.

Het 40ste verjaardagsfeest van de orde zou normaal op zaterdag 24 oktober plaatsvinden. Maar door de scherpere veiligheidsmaatregelen van de federale regering moet het feest worden afgeblazen. “De opgelegde maatregelen in het Ministerieel Besluit en het Covid-19 Event Protocol maken de organisatie van een veilig evenement zoals het Vietigjoere Soirée quasi onmogelijk”, laat de orde weten. “Voldoen aan deze voorschriften is niet opportuun voor de sfeer en de beleving van een groot verjaardagfeest met diverse special acts. Aandacht voor een veilige afstand, hygiënemaatregelen, het maximum toegelaten aantal bezoekers per vierkante meter… Al die maatregelen maken ons feest onmogelijk.”

Ook het ‘Oenstellingsgala 2021’ met verschillende optredens uit binnen- en buitenland wordt om dezelfde reden geannuleerd.