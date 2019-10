Onze tips voor het weekend: ontdek de herfstpracht van het Zoniënwoud en ga lopen bij maanlicht Margo Koekoekx

18 oktober 2019

06u00 0 Halle Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Nightlon in Hofstade

Nightlon is een sportief initiatief waar beginners en gevorderden aan kunnen deelnemen in het gezellige licht van de maan. Sportcoaches zorgen ervoor dat alle deelnemers van elke wave het parcours samen afleggen en dat niemand alleen achter blijft. De opbrengsten van de Nightlon gaan volledig naar de Mucovereniging vzw. Tickets kosten tussen 6 en 12 euro, afhankelijk van welke trail je kiest en of je wandelt, loopt of fietst. Info en tickets via www.nightlon.org

Dag van het Zoniënwoud in Brussel

Op 20 oktober staat het Zoniënwoud in de spotlights. Het is de jaarlijkse dag van het gelijknamige woud en dit jaar leggen ze de focus op de toekomst van het woud. Zowel in het Kasteel van Groenendaal als aan de zes andere toegangspoorten wordt de hele dag animatie voorzien. Er zijn ook activiteiten, van een begeleide ecoductwandeling over de ring en een doe-parcours voor familie en vrienden, tot een golfinitiatie. Een groot deel van het aanbod is op maat voor de kinderen. Wanneer en waar elke activiteit of wandeling start vind je op de website dagvanhetzonienwoud.be/programma.

Jeugdactiedag XL in Wemmel

Vrijdag 18 oktober organiseert de jeugdraad vzw uit Wemmel een Jeugdactiedag. Van 14 uur tot 17.30 uur kan je met je kinderen van 6 tot en met 14 jaar oud terecht in GC De Zandloper. Wat er zoal te doen is? Je kan een gigantisch groot web bouwen uit gerecycleerd touw, je voor één dag model wanen en poseren in een confettistorm, kennismaken met virtual reality én leren bijlwerpen. Meer informatie over de inspirerende activiteiten vind je op de website www.dezandloper.be. Je hoeft niet in te schrijven en de namiddag is volledig gratis. Adres: Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

Kunstparcours in Halle

Boven Den Bareel is een organisatie die bestaat uit 51 kunstenaars. Om de twee jaar stellen zij een kunstparcours samen, met een fietsroute hieraan gekoppeld. Dit jaar leidt het parcours je langs maar liefst 23 plaatsen waar telkens minstens één werk terug te vinden is. Zowel zaterdag als zondag vertrekt een begeleide fietsroute om 13 uur op het Kerkplein van Essenbeek. Wie wil, kan het parcours ook op eigen houtje fietsen tussen 11 en 18 uur. Het parcours is dan ook terug te vinden op de website www.bovendenbareel.be met aanduiding waar de kunstige plekjes zich bevinden.

170ste jaarmarkt in Lembeek

Zondag 20 oktober is de Jaarmarkt van Lembeek toe aan haar 170ste (!) editie. Deze feesteditie zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er is tal van vertier voorzien. Naar traditie houden ze in het kasteelpark van Lembeek prijskampen voor trekpaarden, zadelpaarden, pony’s, ezels, schapen en geiten. De shoppers kunnen terecht bij de kraampjes van verschillende handelaars en de lokale verenigingen zorgen voor spijs en drank in het centrum van Lembeek. Vanaf 9 uur kan je terecht op de feestmarkt, vervolgens wordt de jaarmarkt geopend om 10 uur. Ook muzikaal valt er wat te beleven. Yves Segers en dwijlorkest DeciBells zorgen voor een vrolijke noot. De affiche eens nader bekijken kan altijd op lembeekleeft.be/jaarmarkt.