Onveiligheidsgevoel in stationsbuurt blijft: “Geen criminaliteitsprobleem, maar gevolg van hangjongeren” Bart Kerckhoven

10 juni 2019

10u00 0 Halle De bewoners van de stationsbuurt voelen zich nog steeds onveilig. Dat merkt gemeenteraadslid en buurtbewoner Benjamin Swalens (N-VA) op. “Buren klagen over lawaai maar ook over druggebruik,” aldus Swalens, die wil dat de stad een overlegmoment organiseert. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) erkent dat er een probleem is. “Een criminaliteitsprobleem is er niet, maar hangjongeren zijn de oorzaak van het onveiligheidsgevoel.”

De buurt van het Stationsplein is de hele dag door een drukke ontmoetingsplaats en dat creëert ook problemen. De voorbije jaren kondigde de stad heel wat maatregelen aan maar de doorsnee bewoner is niet eens op de hoogte van wat er al achter de schermen gebeurd is. Dat zegt althans gemeenteraadslid Benjamin Swalens. “Ik woon in de buurt en wordt vaak aangesproken over mensen die klagen over rondslingerend afval en geluidsoverlast”, vertelde het gemeenteraadslid op de voorbije gemeenteraad. “Er wordt geklaagd over hangjongeren in de portieken van appartementsgebouwen en zelfs het dealen van drugs en druggebruik. Het bedrijf dat nu in PCB De Rotonde gevestigd is, heeft zelfs een onderhoud gevraagd met de wijkagent om het probleem aan te kaarten.” Swalens roept het stadsbestuur op om een overleg te organiseren zodat de bewoners weten wat er gebeurt om de problemen op te lossen.

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) antwoordde dat er voortdurend aandacht is voor wat er zich in de stationsomgeving afspeelt. “We erkennen dat er problemen zijn op het Stationsplein. Op basis van officiële cijfers stelt er zich geen probleem qua criminaliteit, maar er is een subjectief onveiligheidsgevoel door de grote aanwezigheid van jongeren die wachten op de trein of op de bus. Sommigen slaan een bus of een trein over om zich te amuseren en blijven zo langer hangen. Dat is van alle tijden.”

De stationsomgeving is tijdens elke vergadering van het overlastplatform de voorbije maanden een thema geweest Marc Snoeck

De stationsbuurt is de voorbije maanden wel steeds een thema op de vergaderingen van het overlastplatform. “Ik heb nog maar net een eerste overleg meegemaakt, maar uit de verslagen blijkt dat de stationsomgeving elke keer wel een onderwerp is op de vergaderingen”, aldus Snoeck.

Jeugdwerker

“We hebben intussen een jeugdopbouwwerker aangenomen die ook in de stationsbuurt aanwezig is. Zij kent de jongeren en spreekt hen aan, met wisselend resultaat. De gemeenschapswachten gaan er rond en de wijkagent kreeg een lokaal in het stationsgebouw zelf. Verder heeft de politie een actieplan opgesteld tegen fietsdiefstallen. Onder de luifel van het station staan drie camera’s. Zo zijn er al verschillende keren dieven betrapt. Twee keer per jaar is er ook een grote controleactie samen met de Waalse collega’s.”

Er worden ook nog steeds nieuwe maatregelen uitgetest. Zelfs de keuze van straatmeubilair is weloverwogen. “Er werden onlangs extra banken geplaatst”, zegt Snoeck. “Die waren bestemd voor de jongeren die er rondhingen maar die worden ingenomen door de ‘habituees’ die vooral naast de fontein zitten. Op het overlastplatform is het idee gelanceerd om extra banken te plaatsen die anders ingekleed worden zodat die vooral aantrekkelijk zijn voor de jongeren.” Die nieuwe banken - die in de buurt van de winkel aan de overkant geplaatst zullen worden - kunnen dan weer voorkomen dat de hangjongeren in de portieken van de appartementsgebouwen afspreken.

We vragen de scholen om in de klassen extra aandacht te besteden aan het zwerfvuilprobleem en het respecteren van andermans eigendom Marc Snoeck

Ten slotte wordt ook dagelijks nog gestreden tegen het fenomeen van het zwerfvuil. “Het plein wordt dagelijks opgeruimd door onze eigen diensten”, legt burgemeester Snoeck uit. “Onze man begint daar elke ochtend aan het begin van het plein om zo alles op te ruimen maar moet dan nadien opnieuw naar het de startplaats om zijn werk over te doen. Dat is spijtig. Maar we kloppen bij de scholen aan en hebben gevraagd om in het vak burgerschapseducatie extra aandacht te besteden aan het zwerfvuilprobleem en het respecteren van andermans eigendom.”

“De binnentuin van het appartementsgebouw Sennepoort heeft een specifiek probleem. Het ziet er openbaar domein uit maar het is privédomein met openbaar karakter. Onze stadsdiensten kunnen daar geen afval ruimen. Er staan ook geen vuilnisbakken. Maar poorten plaatsen kan niet omdat dit in strijd is met het Bijzonder Plan van Aanleg dat stelt dat die ruimte een ontmoetingsplein moet zijn. De enige oplossing is dat er daar vanuit de eigenaars een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang zou verleend worden. Als dat zo is kan de stad daar wel alle opruimen. We hebben dat al gesignaleerd in 2015 en 2017 aan de eigenaars maar we hebben daar nog reactie op gekregen.”

De burgemeester stelde uiteindelijk voor om aan de bewoners in een brief nog eens alle inspanningen op lijsten. “Met de bewoners van Sennepoort willen we dan een specifiek overleg organiseren om onze oplossing voor die binnentuin nog eens voor te stellen”, aldus Snoeck.”