Ontwikkelaar die villa wil slopen voor nieuwe appartementen reageert op commotie: “Ik volg de regels die me opgelegd zijn” Bart Kerckhoven

12 juli 2019

16u50 0 Halle Op sociale media is beroering ontstaan over de plannen van een ontwikkelaar om de villa op de hoek van de Villalaan en de Welkomstlaan te slopen en er appartementen te bouwen. Er is zelfs een oproep gelanceerd om massaal bezwaren in te dienen maar de ontwikkelaar zelf weerlegt de kritiek. “Ik hou me aan de regels die opgelegd zijn”, zegt Danny Van den Brande.

Danny Van den Brande uit het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouw-Waver vraagt via zijn vennootschap Lacaille een vergunning aan om de oude charmante villa in de buurt van de Welkomstlaan te slopen. In de plaats wil Van den Brande er tweeëntwintig appartementen bouwen. Ook een ondergrondse parking met 27 autostaanplaatsen en even veel bergingen en een fietsberging voor vierenveertig fietsen is voorzien. Bovengronds zullen nog eens zes wagens kunnen parkeren. Buurtbewoners roepen op Facebook op om bezwaar in te dienen tegen de plannen omdat ze de komst van een nieuw appartementsgebouw in de wijk niet zien zitten. Anderen hopen nog om de villa te redden van de sloop. Het gebouw is niet beschermd en voorlopig bewoond door een tachtiger. Van den Brande laat weten dat er volgens hem niets verkeerd is met de aanvraag. “Ik volg alle regels, zegt hij. “We hebben vijf keer met de diensten van de stad Halle overleg gehad om zeker te zijn dat we volgens de voorschriften plannen zouden indienen. Aan de overkant van de straat staat al jaren een appartementsgebouw van verschillende bouwlagen hoog en volgens mij is het dan ook logisch dat op dit terrein zoiets ook mogelijk is.”

Het gebouw en de grond kopen en alles opknappen zal al snel 2 miljoen euro kosten. Ik ben zelf meer dan twintig jaar aannemer geweest en ik weet waar ik over praat. De plannen die ik indien lijken me de beste oplossing te zijn. Danny Van den Brande, ontwikkelaar

Volgens Van den Brande heeft het geen enkele zin om de villa die op het terrein staat te bewaren. “De villa ziet er mooi uit maar moet helemaal gerenoveerd worden”, weet Van den Brande. “Het gebouw en de grond kopen en alles opknappen zal al snel 2 miljoen euro kosten. Ik ben zelf meer dan twintig jaar aannemer geweest en ik weet waar ik over praat. De huidige eigenaar wil zelf naar iets compacter verhuizen en de plannen die ik indien lijken me de beste oplossing te zijn. Er komen appartementen vlakbij het centrum, dichtbij het station en naast de oprit van de snelweg. Daar zullen tientallen nieuwe bewoners echt aangenaam kunnen wonen. We rooien wel enkele bomen maar we leggen natuurlijk wel groen aan. Er is zelfs ruimte voor een vijver. Dat terrein wordt dus ook niet helemaal volgebouwd.”

Van den Brande hoopt dat het project toch goedgekeurd wordt. “Als er veranderingen gebeuren in een wijk dat begrijp ik dat er mensen zijn die dat niet zien zitten”, zegt hij. “Het is aan de diensten van de stad om dit dossier onafhankelijk te beoordelen en vooral af te toetsen of ik alle regels heb gevolgd. Meer vraag ik niet.”Het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag loopt nog tot en met 9 augustus.