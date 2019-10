Onthaalouders zetten hun bazen voor één keer aan het werk Bart Kerckhoven

15 oktober 2019

10u59 0

Bij de Landelijke Kinderopvang stond de wereld op zijn kop want voor één keer zetten de onthaalouders de bazen aan het werk. Zo trok Greta Tiels naar onthaalouder Karin Sermon in Halle waar ze een voorleesmomentje organiseerde met de kinderen. Met de actie wilde de Landelijke Kinderopvang het begrip en de waardering voor elkaars job verbeteren. Overal in Vlaanderen gingen zo ‘bazen’ aan de slag bij de onthaalouders