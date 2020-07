Ondergrondse textielcontainers moeten sluikstorten voorkomen Bart Kerckhoven

06 juli 2020

15u44 0 Halle De stad Halle plaatst op twee locaties in Lembeek en eentje in Halle ondergrondse textielcontainers. Het gaat om plaatsen waar vaak afval gedumpt wordt door sluikstorters.

“De stad heeft bewust gekozen voor deze locaties omdat ze momenteel sluikstortgevoelig zijn of omdat er al een ondergrondse glascontainer aanwezig is”, klinkt het in een persbericht. “Waar al een ondergrondse glascontainer aanwezig is, merken we een sterke afname van de hoeveelheid sluikstort. Door alle bovengrondse containers ondergronds te brengen willen we nagaan of we het positieve effect nog verder kunnen verbeteren. Bovendien zorgen ondergrondse containers voor een mooier straatbeeld. In de plaatst van de grote imposante en niet echt mooie containers zie je bij de ondergrondse containers enkel de inwerpzuilen.

In totaal wordt er bijna 60.000 euro voorzien voor de plaatsing van de containers. Er wordt ook 295 euro per jaar betaald voor het onderhoud.

In Lembeek verdwijnen ook enkele containers uit het straatbeeld. De glas- en textielcontainers voor het voormalige gemeentehuis van Lembeek worden weggehaald. “Deze ontsieren niet enkel het zicht maar nemen ook een volledige parkeerplaats in beslag. Regelmatig wordt er sluikstort gedumpt en in de onmiddellijke omgeving ligt de grond soms bezaaid met glasscherven. Vlakbij een school is dit natuurlijk niet veilig en het verhoogt ook de kans op lekke banden bij fietsers. De vele sensibiliseringsacties en opruimwerken hebben jammer genoeg geen resultaat opgeleverd. Daarom zal de stad de containers verwijderen eens de ondergrondse textielcontainer op de Vredelaan gerealiseerd werd”, laat Halle weten.