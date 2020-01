Ondanks vuurwerkverbod toch tientallen meldingen: noodcentrale 112 kon oproepen niet bijhouden Bart Kerckhoven

01 januari 2020

10u42 16 Halle De noodcentrale in Vlaams-Brabant werd tijdens de nieuwjaarsnacht overstelpt met oproepen over vuurwerk. In heel wat steden en gemeenten was dat verboden maar toch lapten veel mensen dat verbod aan hun laars. Onder andere in Halle en Beersel was dat het geval.

Na middernacht gaf de noodcentrale de talrijke oproepen niet meer door omdat het er gewoon te veel werden. Al na 17 uur ’s avonds waren er knallen te horen in Halle en omgeving. “Alleen al in de Zennevallei kregen we voor middernacht tientallen oproepen over vuurwerk dat afgestoken werd”, vertelt commissaris Christian Steens van de zone Zennevallei. “Voor onze ploegen was ingrijpen niet eenvoudig omdat de melders vaak ook niet konden meegeven waar het vuurwerk juist afgestoken werd. Waar het kon werd wel ter plaatse gegaan.” Zo trok de politie onder andere naar Ruisbroek waar jongeren met ‘bommetjes’ gooiden. Of er GAS-boetes zijn uitgedeeld is voorlopig nog onduidelijk. In de Zennevallei was vuurwerk afsteken verboden in Halle en Beersel, rond middernacht mocht in Sint-Pieters-Leeuw enkel stil vuurwerk afgestoken worden. De politie kreeg geen meldingen van ontsnapte dieren.

De feestnacht verliep in de Zennevallei verder wel rustig. Grote incidenten aan ’t Vondel bleven dit jaar uit. Er waren enkele schermutselingen in Huizingen, Halle en Alsemberg maar niemand raakte gewond. Jammer genoeg werd er wel in drie huizen ingebroken. Tijdens verkeerscontroles liepen ook vier bestuurders tegen de lamp die te veel gedronken hadden. Twee andere werden betrapt onder invloed van drugs en moesten meteen hun rijbewijs afgeven.