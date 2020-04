Ondanks voorrangspasje moeten zorgverleners aanschuiven bij Colruyt Halle: “Onze winkels beslissen zelf of ze de voorrang geven of niet” Bart Kerckhoven

17 april 2020

14u43 3 Halle Zorgverleners krijgen in de supermarkten van Halle voorrang met het voorrangspasje dat ze via de gemeente kregen. Aan de Colruyt-supermarkt is het wél aanschuiven geblazen. Deze beslissing kan bij de zorgverleners zelf op weinig begrip rekenen. Vorige week mochten verschillenden onder hen wel nog de wachtrij overslaan. “Onze winkels mogen zelf beslissen of ze de zorgverleners voorrang bieden, in Halle doen ze dat niet”, laat woordvoerster van Colruyt Grouep Silja De Cock weten.

Artsen, verplegers maar ook gezins- en bejaardenhelpers kunnen bij de stad een speciaal zorgpasje krijgen waarmee ze de lange wachtrijen aan de supermarkten kunnen overslaan. Ook de federale overheid levert documenten af waarmee zij kunnen aantonen dat ze tot het zorgpersoneel behoren. De meeste supermarkten laten mensen met zo’n pasje door, maar aan de Colruyt-supermarkt in Halle moet het zorgpersoneel wel gewoon aanschuiven.

“Vorige week kregen we wel voorrang, maar deze week kan het plots niet meer”, zucht een huishoudhulp die deze week na een discussie gevraagd werd om achteraan in de rij plaats te nemen. “We bezoeken verschillende cliënten per dag en moeten soms tot drie keer per dag naar de winkel om voor iedereen boodschappen te doen. Maar op deze manier geraken we nooit op tijd rond. Ik ben door die wachtrijen al bij verschillende cliënten te laat gearriveerd en die tijd haal je niet meer in”, vertelt de huishoudhulp.

Duidelijk standpunt

Woordvoerster van Colruyt Group Silja De Cock heeft begrip voor de frustraties, maar het standpunt van Colruyt Group is volgens haar duidelijk. “In de winkels van Colruyt Group hebben we geen specifieke maatregel voor medisch of verzorgend personeel”, zegt Decock. “We hebben ook geen speciaal uur voorzien voor oudere mensen. Het is volgens ons zo goed als onmogelijk om daarop controles uit te voeren en onze medewerkers hebben het al erg druk met hun dagelijkse werk.”

“We rekenen wél op de solidariteit van de mensen in en rond de winkel om zelf de reflex te maken om dergelijke mensen voor te laten en uiteraard blijven onze medewerkers hier alert voor”, aldus de woordvoerster. “Dat betekent dat er op winkelniveau beslist mag worden of er al dan niet voorrang gegeven wordt. In Colruyt in Halle volgen ze de algemene richtlijn en wordt er standaard geen voorrang gegeven. Wat er zich vorige week heeft afgespeeld, was dus eerder uitzonderlijk.”

Rustiger door extra maatregelen

De woordvoerster stelt ook dat het intussen al een pak rustiger geworden is aan de ingang. “Door de extra maatregelen waarbij een beperkt aantal klanten toegelaten wordt en het verdwijnen van het hamstergedrag, kunnen we wachtrijen vaak ook vermijden”, zegt Decock die benadrukt dat het personeel van bepaalde ziekenhuizen wel op een extra dienst kan rekenen van Colruyt Group. “We hebben voor het zorgpersoneel een project lopen waarbij we aan een aantal ziekenhuizen zelf boodschappen leveren die besteld werden door de ziekenhuismedewerkers.”

De stad Halle heeft op haar website alvast melding gemaakt van het feit dat de voorrangskaart bij Colruyt niet aanvaard wordt, in de andere supermarkten wel.