Omleidingsplan zondag al van kracht: René Deboecklaan wordt ‘s ochtends afgesloten Bart Kerckhoven

18 januari 2020

Wie buiten de spits zijn of haar nieuwe route door Halle al eens wil testen kan dat morgen, zondag 19 januari al. Vanaf 10 uur wordt de René Deboecklaan al afgesloten en wordt het nieuwe omleidingsplan van kracht. Dat plan wordt ingevoerd voor de werken aan de Zuidbrug en Zennebrug die maandag starten. Zaterdag waren de stadsarbeiders maar ook ploegen van externe firma’s aan de slag om alle signalisatie verder aan te brengen. Zo werden de verkeerslichten op de Auguste Demaeghtlaan afgesteld en werd daar ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg een extra lange voorsorteerstrook op het wegdek geschilderd. Voorbij het kruispunt is dan de rijrichting Brussel opgesplitst in twee rijstroken voor doorgaand en lokaal verkeer. Ook de Zuster Bernardastraat is al afgesloten.