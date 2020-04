NV-A-raadslid vindt ‘merci’ op bedankingsbanner maar niets: “Ook in coronatijden mogen we trots zijn op onze taal” Bart Kerckhoven

10 april 2020

Gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA) heeft vragen bij de bedankingsbanners die het stadsbestuur op verschillende plaatsen in Halle opgehangen. Die banners hangen uit om de mensen te bedanken die zich inzetten voor anderen tijdens de coronacrisis. Maar de stad koos er voor om ‘merci’ prominent op die doeken te zetten. Dat er zo plots Frans in het straatbeeld opduikt vindt Demuylder maar niets. “Ik vind het een goed idee dat de stad zo iedereen die zich inzet bedankt maar het is toch wel jammer dat er ‘merci’ staat. Er zijn voldoende andere mooie Nederlandse woorden om ‘dank u’ te zeggen. In Sint-Pieters-Leeuw hebben ze ook banners uitgehangen en daar kan dat wel in onze taal. Ik weet dat sommigen dit misschien overdreven vinden maar ook in tijden van corona mogen we trots zijn op onze taal.” Volgens burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) is er geen enkel probleem. Hij is in Halle ook bevoegd voor het Vlaamse beleid. “Het woord ‘merci’ staat in de woordenlijst van het Groene Boekje en is dus echt wel een Nederlands woord”, zegt hij. “We zijn hier dus zeker ons eigen straatbeeld niet aan het verfransen. En veel Hallenaren gebruiken trouwens ook het woord ‘merci’ in de omgang.”