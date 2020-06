Nu ook standbeeld van Leopold II in Halle gevandaliseerd Tom Vierendeels

07 juni 2020

12u04 5 Halle Vandalen hebben zaterdagnacht het standbeeld van Leopold II in het Koning Albert I Park in Halle gevandaliseerd. De ogen van de voormalige vorst werden wit geschilderd en het beeld werd overgoten met rode verf. De naam werd doorstreept en vervangen door ‘moordenaar’. “Dit kan echt niet!”, reageert Mathias Pierquin, zelf wel tegenstander van het standbeeld.

Het waren Hanne Vande Velde (19), die onlangs de petitie lanceerde om het standbeeld te laten wegenemen, en Mathias Pierquin, die zondagvoormiddag de ontdekking deden. “Het is nooit de bedoeling om op zo’n manier een gelijk te halen of standpunten te verdedigen”, zegt Pierquin. “Dit vandalisme kan echt niet. De buste werd overspoten met rode verf en er werd een doek met rode verf overgehangen. Daarnaast werden de ogen wit geschilderd, volgens mij een verwijzing naar dat men zich blindstaart op zijn daden. Tot slot werd zijn naam geschrapt en vervangen door ‘moordenaar’. Intriest.”

Nochtans is Pierquin zelf ook tegen het standbeeld. “Ik ben er absoluut voorstander van om het standbeeld te laten weghalen en daar ijver ik al drie jaar voor”, zegt hij. “Ik sta dan ook volledig achter de petitie van de fijne jonge dame. Het is jammer dat ze zoveel bagger over haar heeft gekregen, iets wat ook wel zwaar op haar heeft ingehakt. Maar dit vandalisme kan niet door de beugel.”

Protestactie

Toeval of niet, zondagnamiddag vindt vanaf 14 uur ook een protestactie plaats in het Koning Albert I Park. Het gaat om een initiatief van Belgian Youth Against Racism. Deze actie heeft niks te maken met de heisa rond Leopold II, maar is volgens de initiatiefnemers wel een solidariteitsactie voor alle zwarte mensen die geconfronteerd worden met racisme of politiegeweld.

Eerder deze week werden er ook elders in Vlaanderen beelden van Leopold II gevandaliseerd.