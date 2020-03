Nu ook officieel: “Geen Hyacintenfestival door coronavirus” Bart Kerckhoven

23 maart 2020

13u26 0 Halle Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos raadt iedereen naar het Hallerbos te komen en nu is ook het Hyacintenfestival officieel afgelast. “Een massale toestroom van bezoekers is momenteel echt niet verantwoord”, laat de stad Halle weten.

De paarse boshyacinten lokken elk jaar een massa volk naar het Hallerbos. De voorbije maanden werden daarom opnieuw tientallen vrijwilligers klaargestoomd om de wandelaars en fietsers wegwijs te maken tijdens het drie weken durende paarse schouwspel. Sinds enkele jaren kreeg het evenement zelfs een naam: het Hyacintenfestival. Er werden pendelbussen ingelegd, extra parkings voorzien en bewegwijzering en sanitair. Maar dit jaar wordt het festival geheel afgelast en zal er dus niets voorzien worden. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen af te raden om naar het bos te komen. “Dit jaar is alles anders”, klinkt het. “Voor de veiligheid en de gezondheid van iedereen, raden we natuurliefhebbers af om de bloemen te komen bewonderen. Je mag bovendien enkel verplaatsingen maken met de wagen, moto of openbaar vervoer voor essentiële verplaatsingen naar bijvoorbeeld je werk of de supermarkt. Wie vlakbij het Hallerbos woont, kan er enkel in gezinsverband nog wel een wandeling maken. Maar toeristen zijn dit jaar dus niet welkom. Dat klinkt hard maar de volksgezondheid laat ons geen andere keuze. Maar wees gerust, ook volgend jaar zijn de hyacinten opnieuw op de afspraak.”

De stad Halle vraagt aan wie dichtbij een bos met wilde hyacinten woont om de regels te respecteren. Het is verboden om tussen de bloemen te lopen of ze te plukken, honden moeten aan de leiband en alle coronamaatregelen zijn dus ook in het bos van kracht. Zo moet je ook daar anderhalve meter afstand bewaren.

Het is nu afwachten of mensen zullen luisteren naar de oproep op niet af te zakken naar het bos. Het voorbije weekend waren er al politiecontroles aan het Hallerbos. “We zullen nog bekijken hoe we ter plaatse een bezoek zullen ontraden”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Wie zijn verstand gebruikt blijft gewoon thuis. De mogelijkheid bestaat dat we controles moeten uitvoeren zoals dat door de politie aan de Belgische Kust gebeurde. Het bos helemaal afsluiten is ook een optie maar wellicht zal dat weinig effect hebben. We gaan er alleszins alles aan doen om er voor te zorgen dat er geen massa volk afzakt naar het bos.”

Enkele paarse boshyacinten laten zich trouwens door het zonnige weer van de voorbije dagen al zien. Maar het zal nog een paar weken duren voor het bos paars kleurt.