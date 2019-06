Nu glipt geen enkele wagen meer langs de knip op de Biezeweide… Stad Halle plaatst bloembaken aan paaltjes Bart Kerckhoven

13 juni 2019

Het was publiek geheim in de Sint-Rochuswijk maar de knip op de Biezeweide was wel degelijk nog steeds te omzeilen. Wie een auto had van niet al te grote afmetingen kon zelfs gewoon langs een paaltjes over het voetpad door rijden. Sinds enkele weken liet de stad Halle extra bloembakken plaatsen zodat er nu echt geen auto meer door kan. De politie bekeurde in het verleden verschillende automobilisten die langs de paaltjes reden maar omdat ook ondanks de vele boetes nog steeds chauffeurs langs de paaltjes glipten werden nu dus massieve bloembakken geplaatst. De paaltjes staan er sinds 2017 en moeten sluipverkeer in de buurt ontmoedigen.