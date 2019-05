Nu al het huwelijk van het jaar in Halle? Reuzen Romeo en Juliette trouwen zondag in de Sint-Martinusbasiliek (en de Hallenaren vieren mee) Bart Kerckhoven

31 mei 2019

10u00 0 Halle De Confrèrie van de Vaantjesboer maakt zich op voor het huwelijk van het jaar. Zondag geven twee reuzen van de vereniging elkaar het jawoord. Juliette van de Commerce en Romeo Vandestieweg trouwen in de Sint-Martinusbasiliek en trakteren nadien iedereen op een receptie.

Juliette en Romeo trouwden op 4 september 2016 al voor de wet. Het was toenmalig burgemeester Dirk Pieters (CD&V) die toen het koppel in de echt verbond. Maar de reuzen van de Stieweg trouwen nu dus ook voor de kerk. Deken Raymond Decoster ontvangt de reuzen na de zondagsmis op 2 juni omstreeks 10.45 uur. De Confrèrie van de Vaantjesboer nodigt alle Hallenaren uit om de plechtigheid bij te wonen en nadien wordt er aan de ingang van de basiliek een receptie georganiseerd. De andere reuzen zullen ook van de partij zijn en vertrekken om 9 uur vanaf het Stationsplein zelfs in een kleine stoet naar de basiliek.

Juliette en Romeo zijn de oudste reuzen van Halle en werden in de jaren dertig geboren. In de jaren zestig kregen ze dochter Rooske.