Noveen met relikwie van Moeder Teresa bij zusters-begijnen Sacramentinen gestart Tom Vierendeels

09 februari 2020

13u02 0 Halle Voorlopig geen stormloop bij de zusters-begijnen Sacramentinen voor het relikwie van Moeder Teresa. Sinds zaterdag kan een haarlok van de heilige aanbeden worden in de kapel van de begijnen. Vorig jaar werden de zusters tijdens hun gebedsweek wel overrompeld.

Wanneer we zaterdagmiddag de kapel binnenstappen, treffen we een vrouw aan die aan het bidden is. Op dat moment had om 9 uur de Heilige Mis al plaatsgevonden. De haarlok van Moeder Teresa werd naar de kapel gehaald voor de noveen die elk jaar plaatsvindt in de kapel in de Cypriaan Verhavertstraat. Vorig jaar gebeurde dat ook al met een bloedrelikwie van Paus Johannes Paulus II. Toen zakten meer dan duizend mensen uit heel België af naar de kapel.

De noveen vindt plaats van zaterdag 8 februari tot en met zaterdag 15 februari in de kapel die doorlopend open is. De Heilige Missen met zegen van het relikwie vinden telkens om 9 uur, 15 uur en 19 uur plaats. Om 14 uur is er een aanbidding, rozenhoedje en litanie. Op zondag 16 februari vindt om 9 uur een plechtige slotviering plaats.