Nood aan ‘me-time’? Op het ME/WE-festival in Halle leer je genieten en gelukkig zijn Bart Kerckhoven

04 november 2019

15u19 0 Halle In cultureel centrum ’t Vondel staan ze binnenkort eens hard op de rem om op zoek te gaan naar wat me-time. Tijd leren maken voor jezelf maar ook voor je omgeving is het uitgangspunt. En daarbij helpen onder andere Eva Daeleman en Saartje Vandendriessche je op weg.

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vindt voor het eerst het ME/WE-festival plaats. “Van een workshop lichaamsverzorging over een yoga-concert tot een lezing vol seks- en liefdestips….. tijdens het ME/We-festival leer je de knepen van ‘genieten’ en ‘gelukkig zijn’. Ook zorgen we ervoor dat je beter gewapend bent tegen een burn-out of een energiedipje”, laten de mensen van ’t Vondel weten.

Saartje Vandendriessche vertelt hoe ze jarenlange vermoeidheid oploste door te focussen op haar voeding, beweging en slaap. Eva Daeleman vertelt dan weer hoe ze haar burn-out beleefde en uit het dal kroop. Het hele weekend lang zijn er yoga- en tai chi-sessies maar ook zumbamomenten en djembéworkshops. Het volledige programma is te vinden op www.vondel.be.