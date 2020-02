Nog niets gebeurd voor nieuwe Drasopbrug: “Dit is de schande ver voorbij” Bart Kerckhoven

28 februari 2020

08u51 3 Halle De nieuwe brug over de Brusselse Ring op Drasop zal nog jaren op zich laten wachten. Dat maakt Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) uit Beersel beerop uit het antwoord dat hij kreeg van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) toen hij polste naar een stand van zaken. “Het project is nog niet eens opgenomen in een investeringsprogramma”, zegt Slootmans.

Begin augustus 2018 reed een vrachtwagen op de Brusselse Ring tegen de brug en vatte vuur. Daardoor is de brug op de grens van Buizingen en Dworp sindsdien afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer en dat veroorzaakt dan weer sluipverkeer in andere wijken. Er werd zelfs een actiecomité opgericht om druk uit of te oefenen op de overheden zodat de brug snel hersteld of vernieuwd kon worden. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kondigde vorig jaar, toen hij nog bevoegd was voor Openbare Werken en Mobiliteit, aan dat hij het Agentschap Wegen en Verkeer al opdracht had gegeven om een nieuwe Drasopbrug te ontwerpen. Parlementslid Klaas Slootmans vroeg aan zijn opvolgster Lydia Peeters naar de stand van zaken. “Voor de bouw van de brug is er vermoedelijk geen tussenkomst vanuit de verzekering”, liet Peeters weten. “Daarom moet het waarschijnlijk opgenomen worden in het investeringsprogramma. Het project is nog niet opgenomen en daardoor is de studie voor het nieuwe project nog niet gestart. Er kan ook geen concrete timing gegeven worden.”

Men beseft duidelijk niet welke verkeersellende men veroorzaakt door deze lamlendige beleidsaanpak. Dit is de schande ver voorbij. Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid

Slootmans is geschrokken over het feit dat er nog niets in het dossier gebeurde sinds de aankondiging van minister Weyts. “De Drasopbrug is voor de regio rond Kesterbeekbos de enige lokale verbinding met het centrum van Halle”, zegt Slootmans. “Nu moet men ettelijke kilometers omrijden wat op zijn beurt leidt tot nieuwe verkeersellende.”

Bananenrepubliek

Het parlementslid kan ook niet geloven dat alles zo lang aansleept. ““Dit zijn toestanden die je verwacht in een bananenrepubliek maar toch niet in Vlaanderen”, zegt hij. “Binnenkort zal het twee jaar geleden zijn dat het ongeval plaatsvond en men is zelfs nog niet begonnen aan de ontwerpfase voor de heropbouw. Men beseft duidelijk niet welke verkeersellende men veroorzaakt door deze lamlendige beleidsaanpak. Dit is de schande ver voorbij.”