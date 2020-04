Nog geen bezoek toegelaten in Zonnig Huis en assistentiewoningen: “Eerst duidelijkheid over nieuwe maatregel” Bart Kerckhoven

16 april 2020

09u32 5 Halle De stad Halle laat voorlopig geen bezoek toe in het woonzorgcentrum Zonnig Huis en de assistentiewoningen Ten Hove en Van Koekenbeek. De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat één bezoeker per bewoner onder voorwaarden binnen mag.

“Het stadsbestuur heeft gisterenavond kennis genomen van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat bewoners van woonzorgcentra voortaan één bezoeker mogen ontvangen”, laat de stad Halle weten. “Nadien vernamen wij via de pers dat deze maatregel vooraf niet doorgesproken was met de sector van de woonzorgcentra. Wij lazen ook dat de bevoegde Vlaamse minister met de sector nog zou bekijken wanneer en op welke manier deze maatregel zou kunnen ingevoerd worden. Pas wanneer duidelijk is wanneer en hoe we deze maatregel kunnen invoeren, zal het stadsbestuur beslissen of wij hier gevolg aan kunnen geven voor ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen.”

De veiligheid en gezondheid van de mensen die in de centra wonen en werken zijn het belangrijkste volgens het stadsbestuur. “Wij hebben alle begrip voor het welzijn van onze bewoners, maar hun gezondheid en veiligheid krijgen op elk moment voorrang en zijn voor ons het allerbelangrijkste. Dit standpunt nemen we ook in ter bescherming van ons zorgpersoneel, dat zich elke dag enorm inzet.”