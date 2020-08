Ninove last carnaval in 2021 af: “Te vroeg om al te beslissen over Carnaval Halle” Bart Kerckhoven

20 augustus 2020

11u43 18 Halle De burgemeester van Ninove maakte woensdag bekend dat er in Ninove in 2021 geen carnaval gevierd zal worden. Het coronavirus is een te groot risico volgens haar. In Halle wacht men nog af om een beslissing te nemen.

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) van Halle is duidelijk. “Ik heb al informeel gesproken met de voorzitter van Halattraction”, zegt Snoeck. “Maar het is gewoon nog veel te vroeg om al een beslissing te nemen. Jammer genoeg heb ik geen glazen bol en kan ik de toekomst niet voorspellen. We weten vandaag zelfs niet waar we in september aan toe zijn. Dan kan je moeilijk inschatten hoe we ervoor staan in maart volgend jaar.”

Er moet ook rekening gehouden worden met de regels van de federale overheid. “Carnaval Halle is een massa-evenement. Net zoals voor organisaties als Rock Werchter moeten we dan ook volgen wat de Nationale Veiligheidsraad oplegt. En we weten ook niet of er dan al een vaccin beschikbaar zal zijn. Ook dat speelt mee.”

Eén zaak staat wel vast: de carnavalisten worden betrokken bij de beslissing. “We zullen met de carnavalsgemeenschap en organisator Halatraction goed overleggen voor er knopen doorgehakt worden”, aldus Snoeck nog. De Halse carnavalisten zagen door het coronavirus hun feest dit jaar in het water vallen. Het was het eerste grote evenementen dat in Vlaanderen geannuleerd werd toen het coronavirus aan zijn opmars begon.