Ninoofsesteenweg opnieuw open na waterlek: definitieve herstelling gebeurt later Bart Kerckhoven

16 juni 2020

15u25 0

De Ninoofsesteenweg in Halle is sinds een uurtje opnieuw opengesteld voor alle verkeer. De steenweg was sinds maandagnamiddag afgesloten door een waterlek. Het lek zelf kon snel gedicht worden maar het was aanvankelijk onduidelijk of er veel grond naast de leidingen weggespoeld was. Een ploeg van watermaatschappij De Watergroep voerde dinsdagochtend graafwerken uit en daaruit bleek dat de schade meeviel. De steenweg is nu tijdelijk hersteld. Later volgt een definitieve herstelling. Die zal ’s nachts uitgevoerd worden om de hinder te beperken voor het verkeer.