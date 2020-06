Ninoofsesteenweg afgesloten na waterlek: “Luide knal deed denken aan zwaar ongeluk” Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

15 juni 2020

15u16 64 Halle De Ninoofsesteenweg in Halle zal wellicht nog uren afgesloten zijn door een waterlek. Arbeiders van De Watergroep voeren graafwerken uit nadat iets voor 14 uur het water plots door het asfalt spoot. “We hoorden een luide knal”, vertelt bewoner Daniël Basteleus. “Ik dacht eerst dat er een zwaar ongeluk gebeurd was.”



De bewoners van het gehucht Wolvendries hoorden om 13.50 uur allemaal diezelfde luide knal. “Ik ben meteen naar buiten gelopen en dacht dat er een ongeval voor de deur gebeurd was”, zegt Daniël. “Dan zag ik dat het asfalt stuk was en dat er water uit spoot. Het verkeer bleef intussen maar door rijden. Zelfs zware vrachtwagens reden over dat asfalt. Ik zag zelfs een steen wegvliegen die net geen andere auto raakte. Ik ben dan zelf enkele kegeltjes gaan zoeken om zo die plaats af te bakenen. De politie hebben we ook nog verwittigd terwijl iemand anders de elektriciteitsmaatschappij belde.”

Uiteindelijk bleek het om een groot waterlek te gaan. Arbeiders van De Watergroep voeren nu graafwerken uit om de omvang van het lek te vast te kunnen stellen. Wellicht zal de steenweg nog uren afgesloten zijn. De Ninoofsesteenweg is een belangrijke invalsweg voor wie vanuit Halle naar het Pajottenland wil en omgekeerd. De politie is met verschillende ploegen in de buurt ter plaatse om het verkeer te regelen. Omrijden kan ter plaatse via de Lampstraat vanuit Halle of voor wie vanuit Pepingen komt via de Haagstraat.

Daniël Basteleus is intussen niet geschrokken van het feit dat er zich een waterlek voor zijn deur ontstond. “Enkele jaren geleden hebben ze het asfalt nog vernieuwd”, zegt Daniël. “Ik zag toen al dat die buizen compleet verroest waren. Maar ze werden dus niet vervangen. Elke dag rijden hier tientallen zware vrachtwagens over. Het was een kwestie van tijd voor er iets zou gebeuren.”