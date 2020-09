Nijvelsesteenweg (N28) krijgt opknapbeurt: verkeer richting Halle rijdt om tot eind oktober Bart Kerckhoven

07 september 2020

11u39 0 Halle Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met onderhoudswerken op de Nijvelsesteenweg in Halle. De rijweg, het fietspad en het voetpad tussen de N203a en de Maasdalweg worden heraangelegd over een traject van 1,3 kilometer.

De aannemer zal het fietspad opbreken en heraanleggen in asfalt. Ook de voetpaden krijgen een opknapbeurt en worden heraangelegd in betonstraatstenen. Om het aangetaste wegdek aan te pakken, wordt de Nijvelsesteenweg tot slot ook voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tot 20 september wordt er gewerkt tussen de N203a en Warande aan de zijde met de oneven huisnummer. In een tweede fase die duurt tot 4 oktober wordt er gewerkt op dat traject langs de kant met de even huisnummers. In een derde fase van 5 tot 14 oktober wordt er gewerkt tussen Warande en Maasdalweg aan de kant met de oneven huisnummers. De laatste fase duurt tot 23 oktober en dan wordt er gewerkt aan de kant met de even huisnummers.

Omrijden

Het verkeer richting Halle wordt omgeleid. Wanneer er gewerkt wordt tussen de N203a en het kruispunt met Warande, rijdt het doorgaande verkeer richting Halle om via Warande, de Arenbergstraat, Krabos, de Krabbosstraat en de Alsembergsesteenweg om Halle te bereiken. In de periode dat er gewerkt wordt tussen Warande en het kruispunt met de Maasdalweg, rijdt het doorgaande verkeer richting Halle om via de Kasteelbrakelsesteenweg, de Dokter Spitaelslaan en Maasdal om Halle te bereiken. Bestuurders in de richting van Kasteelbrakel hoeven niet om te rijden.