Nieuwste telg in bierfamilie: brouwerij Den Herberg van familie Devillé lanceert eigen Oude Geuze Bart Kerckhoven

15 augustus 2020

22u11 8 Halle De Zennevallei is een geuze rijker. Brouwerij Den Herberg in Buizingen produceert voortaan een Oude Geuze met zelfgebrouwen lambiekbier.



“We praten al enkele jaren over het maken van een eigen geuze”, vertelt Bart Devillé. Hij baat samen met zijn vrouw Ann Heremans en de kinderen op de Octave de Kerckhove d’Exaerdestraat al jaren het café en brouwerij Den Herberg uit. “Een geuze is toch nog altijd het streekbier bij uitstek. Toen we drie jaar lang lambiek op vaten konden zetten, wisten we dat we konden aftellen naar het moment om er een echte Oude Geuze van te maken.” De Oude Geuze Devillé wordt vanaf nu geschonken in het café maar zal ook gekocht kunnen worden bij alle drankenhandels in de buurt en het Streekproductencentrum in Halle. De nieuwe geuze wordt verkocht in flessen van 37,5 centiliter maar op termijn zal de geuze beschikbaar zijn in grotere flessen.

Knipoog

De flessen zelf zijn een knipoog naar het biererfgoed van de streek. “De witte streep op de flessen is een verwijzing naar de witte en rode kalkstrepen die men vroeger over de flessen trok om de geuze en de kriek van elkaar te onderscheiden in de bierkelders”, legt Bart uit. Misschien komt er ook nog wel een Kriek bij in Den Herberg. “Dat zou leuk zijn maar we doen het wel rustig aan”, zegt hij. “Voor ons is dit al een hele grote stap. De liefhebbers van onze bieren hoeven ook geen schrik te hebben: onder andere bieren blijven we ook nog brouwen.” Zaterdag werd er al eens geproefd van de nieuwe geuze. De liefhebbers zijn alvast enthousiast over de volle smaak van de nieuwse telg in het geuzelandschap.