Nieuwe website bibliotheek Halle in drie talen: “Dit is een schending van de taalwetgeving” Bart Kerckhoven

22 november 2019

15u20 2 Halle Op de nieuwe website van de bibliotheek kunnen bezoekers in drie talen materiaal opzoeken, verlengen of reserveren en dat is volgens oppositiepartij N-VA een inbreuk op de taalwetgeving. De stad erkent de fout en gaat het rechtzetten.

“Halle is geen faciliteitengemeente waar het bestuur mag communiceren in andere talen dan het Nederlands”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Benjamin Swalens die vraagt de website aan te passen.

Het was de vzw Cultuurconnect die de website bouwde in opdracht van de stad Halle en daarbij werd ook de mogelijkheid voorzien om de website aan te bieden in andere talen. “Het is geen verplichting maar slechts een mogelijkheid die nuttig kan zijn in een faciliteitengemeente. Maar Halle is geen faciliteitengemeente. De taalwetgeving is duidelijk: Halle behoort tot het Nederlands taalgebied.”, zegt Swalens. “Het kan dus niet dat het stadsbestuur bibliotheekgebruikers de mogelijkheid biedt via de website hun reservaties te doen, boeken te verlengen of de bibliotheek te contacteren in het Frans”, zegt Swalens.

Schepen van Bibliotheek Christophe Merckx (CD&V) laat aan persagentschap Belga weten dat de fout zal rechtgezet worden. “”Het aangeboden pakket werd een tijd terug zonder de minste reactie in de gemeenteraad goedgekeurd”, laat hij optekenen. “We hebben pas toen we de site opendeden gemerkt dat gebruik gemaakt was van de mogelijke opties om andere talen aan te bieden, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Het euvel zal zo snel mogelijk aangepast worden.”