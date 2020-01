Nieuwe veroordeling voor jongeman die Priscilla de dood in pestte 9 maanden cel voor zinloos geweld Wouter Hertogs

14u50 0 Halle Anthony B. (24) is veroordeeld tot 9 maanden cel voor zinloos geweld. Samen met een vriend sloeg hij een 63-jarige man in elkaar. Diens zoon, die gealarmeerd was door zijn moeder, moest ook verschijnen omdat hij de aanvallers van zijn vader hardhandig tegenhield na de feiten. Hij werd echter vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen.

Anthony B. was op zijn 16 betrokken bij de dood van Priscilla Sergeant, die hij samen met een toen 12-jarige vriend en een meerderjarige man de dood in pestte. Hierna reeg hij de veroordelingen aan elkaar. Samen met twee van zijn broers en een vriend moest hij zich verantwoorden voor zinloos geweld. Op 2 september reden Hugo D.W. en zijn vrouw naar de kerk in Halle. Aan een zebrapad kwam het tot een schermutseling met een twintiger uit Halle. Naar eigen zeggen werd hij bijna omvergereden door het koppel. Daarom gaf hij een fikse slag op de wagen. De vrouw van het koppel stapte prompt uit en vroeg waarom hij dit deed. Hierop kreeg ze een fikse duw waarop ze tegen de wagen viel.

Afranseling

Haar man stapte meteen uit. Anthony, een vriend van de jongeman die betrokken was bij de bijna-aanrijding liep naar hem toe en deelde meteen een trap tegen zijn schouder uit. Hierop zouden ook zijn twee broers zich tegen de bestuurder gekeerd hebben, met verschillende stampen en slagen tot gevolg. Pas toen enkele voorbijgangers tussenkwamen stopte het geweld. Terwijl haar man werd afgeranseld belde zijn echtgenote hun zoon Kenny. Die was even verder aan het werken en kwam meteen ter plaatse. “Ik zag mijn mama in totale paniek. Mijn vader zat op de grond met bloed overal op zich”, deed hij het relaas van de feiten tegen de rechter. Het groepje agressieve twintigers was ondertussen gevlucht maar een getuige wees hem aan naar waar ze gelopen waren. “Ik ben uitgestapt en heb hen meteen gezegd dat ze terug moesten gaan. Als ze waren gevlucht had er misschien niemand zich moeten verantwoorden voor dat geweld tegen mijn ouders. Vanuit het niets kreeg ik een slag op het hoofd. Hierop heb ik de twee mannen die voor me stonden een slag gegeven. De ene viel tegen een muur, de andere heb ik vastgehouden. Later bleek die slag van Anthony te komen.

Zoon slachtoffer vrijgesproken

Opvallend: naast de vier vechtersbazen werd ook D.W. vervolgd voor slagen en verwondingen. En zo bevond de man zich vorige maand plots naast de vier belagers van zijn vader in de beklaagdenbank. De rechter achtte hem uiteindelijk niet schuldig omdat het niet vaststond dat hij slagen had uitgedeeld. Ook de rol van de twee broers was twijfelachtig waardoor ook zij met een vrijspraak de rechtbank uitwandelden. Volgens de rechtbank was wel bewezen dat B. en zijn vriend S.P. slagen hadden uitgedeeld en veroordeelde hen beiden tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete van 800 euro. Het tweetal moet de slachtoffers ook een schadevergoeding betalen van 3.610 euro.