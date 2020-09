Halle

Het gerechtelijk jaar is nog geen maand ver en Anthony B. (24) uit Huizingen heeft alweer een nieuwe veroordeling beet. De man, die op 16-jarige leeftijd betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant (14) , kreeg nu 1 jaar cel nadat hij met zijn vuisten een conflict van zijn broer beslechtte. Zijn broer zelf werd vrijgesproken omdat niet zeker is dat hij zelf slagen uitdeelde.