Nieuwe trambus van De Lijn maakt testritje in centrum Halle: “Chauffeur wilde wat afwisseling op het traject” Bart Kerckhoven

27 februari 2020

09u34 4 Halle De trambus van De Lijn dook woensdag op in het centrum van Halle. De moderne bus werd onder andere gespot op de Vandenpeereboomstraat en de Basiliekstraat en reed weg richting Arkenvest.

Wie al uitkeek naar een ritje in Halle op één van de modernste voertuigen die De Lijn bezit moeten we teleurstellen: de trambus wordt niet ingelegd in Halle. “Dergelijke voertuigen worden altijd uitgebreid getest voor ze definitief in gebruik genomen worden”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. “Dat gebeurt met verschillende technici aan boord die alles in de gaten houden. De testritten worden op verschillende trajecten gereden en dit keer zal de chauffeur wat afwisseling gezocht hebben en richting Halle gereden zijn. Er zijn dus helemaal geen plannen om de bus in te zetten in Halle en omgeving.”

De trambus is ook één van de milieuvriendelijkste bussen in de vloot van de vervoersmaatschappij. Volgens De Lijn combineert de trambus het comfort van de tram met de wendbaarheid van de bus. Er werden veertien exemplaren aangekocht die pendelen ingezet worden tussen Brussels Expo en Brussels Airport. Met een lengte van 24 meter kan de bus 137 passagiers vervoeren maar ook kinderwagens, bagage en fietsen. En voor wie er aan twijfelde: de chauffeur is tijdens zijn testrit wel degelijk vlot de stad uit geraakt.