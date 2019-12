Nieuwe maand, nieuw proces voor Anthony B. JONGEMAN DIE PRISCILLA DOOD INJOEG OPNIEUW VOOR RECHTER NA AFRANSELING OP STRAAT Redactie

18 december 2019

15u08 0 Halle Anthony B. (24) riskeert 8 maanden cel voor zinloos geweld. Samen met twee broers van hem en een vriend sloeg hij een 63-jarige man in elkaar. Diens zoon, die gealarmeerd was door zijn moeder, moest ook verschijnen omdat hij de aanvallers van zijn vader hardhandig tegenhield na de feiten.

Anthony B. verzamelt al enkele jaren de veroordelingen bij elkaar. Al in 2012, toen hij 16 was, was hij betrokken bij de dood van Priscilla Sergeant, die hij samen met een toen 12-jarige vriend en een meerderjarige man de dood in pestte. Nu waren de feiten - gelukkig - van een lagere categorie. Samen met twee van zijn broers en een vriend moest hij zich verantwoorden voor zinloos geweld. Op 2 september reden Hugo D.W. en zijn vrouw naar de kerk in Halle. Aan een zebrapad kwam het tot een schermutseling met een twintiger uit Halle. Naar eigen zeggen werd hij bijna omvergereden door het koppel. Daarom gaf hij een fikse slag op de wagen. De vrouw van het koppel stapte prompt uit en vroeg waarom hij dit deed.

Hierop kreeg ze een fikse duw waarop ze tegen de wagen viel. Haar man stapte meteen uit. Anthony, een vriend van de jongeman die betrokken was bij de bijna-aanrijding liep naar hem toe en deelde meteen een trap tegen zijn schouder uit. Hierop zouden ook zijn twee broers zich tegen de bestuurder gekeerd hebben, met verschillende stampen en slagen tot gevolg. Pas toen enkele voorbijgangers tussenkwamen stopte het geweld.

Zoon ook voor rechter

Terwijl haar man werd afgeranseld belde zijn echtgenote hun zoon Kenny. Die was even verder aan het werken en kwam meteen ter plaatse. "Ik zag mijn mama in totale paniek. Mijn vader zat op de grond met bloed overal op zich", deed hij het relaas van de feiten tegen de rechter. Het groepje agressieve twintigers was ondertussen gevlucht maar een getuige wees hem aan naar waar ze gelopen waren. "Ik ben uitgestapt en heb hen meteen gezegd dat ze terug moesten gaan. Als ze waren gevlucht had er misschien niemand zich moeten verantwoorden voor dat geweld tegen mijn ouders. Vanuit het niets kreeg ik een slag op het hoofd. Hierop heb ik de twee mannen die voor me stonden een slag gegeven. De ene viel tegen een muur, de andere heb ik vastgehouden. Later bleek die slag van Anthony te komen. Ik werk in de bouw. Als men mij een slag geeft, dan sla ik terug", aldus D.W.

Ik ben grote schuldige

Opvallend: naast de vier vechtersbazen werd ook D.W. vervolgd voor slagen en verwondingen. En zo bevond de man zich plots naast de vier belagers van zijn vader in de beklaagdenbank. Aan de andere kant stond zijn moeder, die zich burgerlijke partij had gesteld. "Ik heb de fout gemaakt mijn zoon te bellen. Ik vind het verschrikkelijk dat hij nu moet terechtstaan", zei ze in tranen.

In zijn vordering hield het parket wel rekening met de context. "D.W.heeft de komst van de politie niet afgewacht. Hij heeft meteen geweld gebruikt tegen de belagers van zijn ouders. Ik snap dat er op zo'n moment emoties meespelen maar het mag niet gebeuren", aldus het parket dat de opschorting of een straf met uitstel vorderde voor hem.

Anthony B. riskeert dan weer 8 maanden cel. "Hij was volgens getuigen de grootste agressor en ging weeral over de schreef", aldus het parket. De drie anderen riskeren 5 maanden cel. Het moet gezegd, in tegenstelling tot andere dossiers nam hij deze keer de volledige verantwoordelijkheid op zich. "Ik ben hier de grote schuldige en ik heb veel spijt. Dit had niet mogen gebeuren. Niet het geweld tegen het koppel en ook niet de feiten met hun zoon. Ik ben mijn vader op jonge leeftijd verloren en ik had hetzelfde gedaan mocht hem zoiets zijn overkomen."

De zoon vraagt de vrijspraak op basis van zelfverdediging. De twee broers van B. en de betrokken vriend die aan de aanleiding van de schermutseling lag ontkennen een slag te hebben gegeven en vragen de vrijspraak. Uitspraak op 6 januari.