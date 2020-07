Nieuwe Klarabrug ligt al in Halle: voetgangersbrug over kanaal wordt binnenkort geplaatst Bart Kerckhoven

13 juli 2020

13u21 4

De Klarabrug over het Kanaal Brussel-Charleroi zal vermoedelijk eind augustus geplaatst worden. “De brug is vorige week in drie delen aangekomen op de werf”, zegt woordvoerster Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg. “Ze is tijdelijk op de Graankaai gelegd. Daar zal ze de komende weken aan elkaar gelast worden tot één geheel.” De aannemer zal ze dan eind volgende maand met speciale pontons ‘invaren’, zoals dat in het jargon heet. Dan is de hele constructie op zijn plaats gezet, maar wie er over wil wandelen zal nog even geduld moeten hebben. “Na het invaren volgt de verdere afwerking van het brugdek, de leuning en de omgevingswerken. De brug wordt normaal eind dit jaar in gebruik genomen.” De Klarabrug zal een nieuwe veilige verbinding worden voor voetgangers die zo vanuit de Sint-Rochuswijk het centrum van de stad kunnen bereiken via de Dijkstraat. De Klarabrug sluit aan op de voetgangersbrug van de NMBS die al over de sporen in het Halse station gebouwd werd.