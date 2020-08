Nieuwe brug over Kanaal Brussel-Charleroi wordt dit weekend geplaatst: “Maar kom vooral niet kijken naar de werken” Bart Kerckhoven

19 augustus 2020

10u18 4 Halle De Klarabrug wordt dit weekend over het Kanaal Brussel-Charleroi geplaatst. De voorbije maanden werd er op de beide oevers gewerkt en een tijdje geleden werd de brug zelf al geleverd.

“Als de weersomstandigheden het toelaten zal de brug dit weekend geplaatst worden”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. “Dat hangt onder andere van de windsnelheid af. Nu vrijdag wordt alle hijsmateriaal al ter plaatse gebracht.”

Wanneer de plaatsing zelf start is dus niet duidelijk. Meestal lokken zo’n spectaculaire werken heel wat kijklustigen maar dit keer roept De Vlaamse Waterweg iedereen op om thuis te blijven. “In deze coronatijden willen we absoluut vermijden dat er een samenscholing ontstaat. Er is aan beide kanten van het kanaal weinig ruimte. We vragen de mensen dan ook om niet te komen kijken. Zelf nemen we ook beeldmateriaal en dat stellen we na de werken ter beschikking van iedereen.”

Veilige verbinding

De nieuwe voetgangersbrug moet een veilige verbinding worden voor voetgangers en fietsers tussen de Sint-Rochuswijk en het centrum van de stad. Ze sluit op de Graankaai aan op de passerel aan het station en op de andere over mondt ze met een hellend vlak uit op de Willamekaai.

Na de plaatsing van de Klarabrug kan de afwerking starten. “De brug kan pas eind dit jaar in gebruik genomen worden”, zegt Stinissen. “Het brugdek moet nog afgewerkt worden en de aansluiting op de passerel en aan de pijler aan de overkant moeten ook gebeuren.”