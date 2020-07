Halle

Een nieuwe brug over de Brusselse Ring in Buizingen lijkt verder weg dan ooit. De stad probeerde al twee keer tevergeefs een afspraak maken met Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) over de brug over de Brusselse Ring maar die geeft niet thuis. En dat terwijl een jaar geleden haar voorganger Ben Weyts (N-VA) al een ontwerp bestelde voor een nieuwe brug. Halle wil het dossier nu deblokkeren door in het Vlaams Parlement de minister te interpelleren.