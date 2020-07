Nieuwe belasting op masten en pylonen in Halle: “Storend in landschap en hinderlijk voor omwonenden” Bart Kerckhoven

17 juli 2020

10u19 0 Halle Bedrijven en organisaties die in Halle pylonen of masten staan hebben die hoger zijn dan vijftien meter betalen daar voortaan 2.500 euro belasting per jaar op. Sportverenigingen, hulpdiensten en lokale radio’s worden wel vrijgesteld. Maar de oppositie heeft vragen bij de invoering van de belasting.

Halle verwacht jaarlijks 100.000 euro inkomsten te ontvangen van de nieuwe belasting. “Masten en pylonen worden vaak ervaren als verstoorders van het landschap of zijn soms hinderlijk voor de omwonenden”, zegt schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V) Heel wat steden en gemeenten belasten daarom masten en pylonen. Om een wildgroei te voorkomen, voert Halle nu een gelijkaardige belasting in. Met deze belasting proberen we bedrijven ook te motiveren om andere technologieën of toepassingen te gebruiken die een veel beperktere impact hebben op de omgeving en het landschap.”

De oppositie heeft vragen bij de invoering van de belasting. “Ik begrijp niet dat windturbines ook vrijgesteld worden”, zegt gemeenteraadslid André Gorgon (Vlaams Belang). “Ze veroorzaken elektromagnetische straling, slagschaduw en geluidshinder. Groene energie is een goede maar er is ook overlast.”

Bij N-VA vrezen ze dan weer dat de belasting de energiefactuur zal verhogen. ““Bedrijven die deze belasting moeten ophoesten rekenen deze gewoon door aan de consument. De bedrijven gaan die kost nooit zelf dragen. Dus komt de belasting finaal op de factuur voor elektriciteit of telefoon terecht”, zegt raadslid Benjamin Swalens (N-VA).

Partijgenoot Sven Pletincx haalt aan dat zo ook het uitrollen van een 5G-netwerk bemoeilijkt wordt in Halle. “Dit netwerk is nochtans de toekomst voor een supersnel draadloos internet”, aldus Pletincx. “Providers zullen Halle in eerste instantie links laten liggen. Hoe rijm je dit met de ambitie van het stadsbestuur om van Halle een smart city te maken?”

Schepen Poté weerlegt de kritiek. “Het vrijstellen van windturbines is een bewuste keuze omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen”, zegt ze. “Ik denk ook niet dat de belasting die wij in Halle invoeren invloed zal hebben op de energieprijzen. Ten slotte is het zo dat een vrijstelling voor masten die dienen voor het 5G-netwerk objectief niet te verantwoorden valt. Als we dat doen dan riskeren we dat het reglement vernietigd wordt en dat we terug bij af zijn.”