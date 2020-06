Nieuw voorstel in debat over Leopold II: “Verhuis zijn standbeeld naar het stadsmuseum” Bart Kerckhoven

11 juni 2020

14u09 4 Halle “Verhuis het standbeeld van Leopold II naar het museum zodat leerlingen daar geïnformeerd worden over de gruweldaden van de koning.” Dat voorstel lanceert Hallenaar Mathias Pierquin in het debat over het standbeeld van Leopold II in het stadspark. Burgemeester en partijgenoot Marc Snoeck (Sp.a) vindt dat geen goed idee. “Het standbeeld weghalen zal het racismeprobleem niet oplossen”, zegt hij. “Maar we moeten het verhaal in het park wel beter kaderen.”

Mathias Pierquin ondersteunde eerder al de petitie die Hanne Vande Velde organiseerde om het standbeeld weg te halen uit het stadspark. Het stadsbestuur gaat op die vraag niet in en daarom stelt Pierquin, partijgenoot van burgemeester Marc Snoeck (Sp.a), voor om het beeld te verhuizen. “Het standbeeld moet weg”, zegt hij. “Het is een herinnering aan al de gruwelijkheden die deze man bij zoveel miljoenen mensen heeft aangedaan. Leopold II heeft zijn plek in de geschiedenisboeken, niet in ons straatbeeld.”

Scholen laten langskomen

Pierquin schuift een andere locatie naar voor. “Ik zou het beeld tentoonstellen in het museum in Den Ast en elke klas in de Halse scholen één keer laten langs komen om er een les over te geven”, zegt hij. “Zo stappen de leerlingen nog eens een Hals museum binnen en geef je duiding. De stad zet zich dan zélf in om het initiatief te nemen om actief onze inwoners te informeren over de gruweldagen van Leopold II.”

Zelf dacht ik er aan om een Congolees kunstenaar op de achterkant van het standbeeld een anti-koloniaal kunstwerk te laten maken met een duidelijke boodschap. Dat zou een goed signaal zijn naar iedereen zonder het verleden dood te zwijgen Burgemeester Marc Snoeck (sp.a)

Burgemeester Marc Snoeck vernam intussen ook al het voorstel van Mathias Pierquin. “Maar mijn standpunt blijft hetzelfde”, zegt hij. “Ik erken dat Leopold II gruwelijke misdaden op zijn geweten. Daar bestaat geen twijfel over. Ik was zondag ook op de manifestatie in het stadspark. Ik was daar om morele steun te geven maar het standbeeld weghalen zal het racisme niet weghalen uit de wereld. Dat is geen oplossing. Ik ben wel voorstander van meer duiding. Het huidige informatiebord moet vervangen worden. Er moet meer informatie gegeven worden over wat Leopold II op zijn kerfstok heeft. Zelf dacht ik er aan om een Congolees kunstenaar op de achterkant van het standbeeld een anti-koloniaal kunstwerk te laten maken met een duidelijke boodschap. Dat zou een goed signaal zijn naar iedereen zonder het verleden dood te zwijgen. Wanneer het park heraangelegd wordt zal die extra duiding er alvast komen. Net zoals we in de Baron Jacquesstraat een naambord al met een qr-code voorzien hebben kan dat ook aan het monument. Van daaruit kunnen mensen dan het verhaal online lezen van wat er zich echt in Congo Vrijstaat afspeelde. De werkgroep Dekoloniseer Halle heeft die teksten al beschikbaar gesteld lang voor dit debat opnieuw oplaaide.”