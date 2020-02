Nieuw politiereglement wordt nog eens gestemd na klacht N-VA Bart Kerckhoven

25 februari 2020

10u47 0 Halle De Algemene Politieverordening wordt opnieuw op de gemeenteraad gestemd provinciegouverneur de beslissing vernietigde. Het document dat de raadsleden konden inkijken bleek namelijk niet de verordening te zijn die ze uiteindelijk zouden goedkeuren.

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) diende klacht in bij gouverneur Lodewijk De Witte. Tijdens het debat bleek namelijk dat burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) uit een ander document citeerde dan dat wat de raadsleden van N-VA bestudeerd hadden.

Volgens gemeenteraadvoorzitter Betrand Demiddeleer (Sp.a) was het juiste document al de dag voordien ter beschikking gesteld maar nadien bleek dat amper zeven minuten voor de start van de raad de juiste verordening online werd gezet. Ook burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) vond dat er geen probleem was en dat er dus gestemd kon worden. “We voelden ons belogen door de burgemeester”, zegt Benjamin Swalens (N-VA). “We dienden klacht in omdat de goedgekeurde versie geen acht dagen op voorhand ons bezorgd zoals dat eigenlijk hoort. We wensen als oppositie dat onze rechten gerespecteerd worden.”

De gouverneur gaf N-VA nu gelijk waardoor de Algemene Politieverordening dinsdag opnieuw gestemd moet worden.

“Het ging om een stukje tekst dat kort voor de raad door het personeel werd toegevoegd”, aldus burgemeester Snoeck. “We wilden zeker de oppositie niet bedriegen want er was niets opzienbarends aangepast. Naar handhaving stelt er zich geen probleem want tot nu toe was gewoon het oude politiereglement van kracht.”