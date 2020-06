Nieuw hondenlosloopbos in Lembeek: “Baasjes ontmoeten elkaar hier terwijl de honden zich uitleven” Bart Kerckhoven

19 juni 2020

22u05 0 Halle De stad Halle opende in Lembeek een hondenlosloopbos. De voorbije jaren werden in Halle en Buizingen al twee hondenlosloopweides ingericht waar de dieren zonder leiband kunnen loslopen.



Het nieuwe hondenlosloopbos bevindt zich aan de Heldenstraat in Lembeek naast het Kanaal Brussel-Charleroi. Daar nam de stad een grond van De Vlaamse Waterweg in concessie om het af te bakenen en er dus een hondenlosloopbos van te maken. De vzw Pro Natura legde alles aan en de vzw Dierenplezier Zennevallei zal het verder beheren. “De twee hondenlosloopweides die er in Halle al zijn bewijzen hun nut”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bram Vandenbroecke (Groen). “Bovendien is het niet alleen voor de honden leuk om er los te lopen. Het brengt ook de hondeneigenaars met elkaar in contact. Dat sociale aspect is zeker even goed belangrijk terwijl de honden zich uitleven.”

De stad engageert zich om de komende jaren nog drie extra hondenlosloopweides te openen. Wie suggesties heeft voor een locatie mag ze altijd doorsturen naar milieu@halle.be. Het hondenlosloopbos in Lembeek zal toegankelijk zijn van 8 uur tot 21 uur.