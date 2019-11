Nicky Van Acker (64) zetelt na 21 jaar opnieuw in de Halse gemeenteraad Bart Kerckhoven

13u35 2 Halle Nicky Van Acker legde dinsdagavond de eed af als gemeenteraadslid in Halle. Eind jaren negentig nam ze ontslag uit die raad nadat ze trouwde met toenmalig burgemeester Dirk Pieters (CD&V). Na het ontslag van Goedele Van Ruysevelt kan ze terugkeren nadat haar man eind vorig jaar met de politiek stopte.

Nicky Van Acker keert terug in de gemeenteraad nadat partijgenote Goedele Van Ruysevelt haar ontslag indiende om gezondheidsredenen. In 1995 nam Van Acker voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd ze meteen verkozen. Maar eind 1998 moest ze ontslag nemen omdat ze trouwde met burgemeester Dirk Pieters. Gehuwden mogen namelijk niet samen zetelen in de raad. Toch bleef ze deelnemen aan de verkiezingen. “Ik was telkens rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid maar om dezelfde reden schuif ik door naar de OCMW-raad en maakte ik daar ook deel uit van het sociaal comité”, vertelt ze.

Begin vorig jaar trok ze terug naar het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst waar ze nu afscheid neemt. “Ik vond het een eer om die functie te vervullen en heb dat met hart en ziel gedaan”, zegt ze. “Er werden mensen geholpen richting een menswaardig leven, velen hebben kansen al dan niet gegrepen. We hebben mensen blij gemaakt, ontgoocheld en doen wenen maar we hebben steeds de mens vooropgesteld en dat op een eerlijke manier.”

Omdat Dirk Pieters eind vorig jaar stopte met de politiek kan Nicky Van Acker na bijna twintig jaar haar mandaat als gemeenteraadslid opnemen. “Ik wil onze jonge ploeg helpen met mijn ervaring, inzicht krijgen in hun nieuwe visie en hun ook wat kennis meegeven uit het verleden”, aldus Van Acker nog.