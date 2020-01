Net nu de stad oproept om de wagen aan de kant te laten... stuurt bpost postbodes in bestelwagens op ronde Bart Kerckhoven

21 januari 2020

18u39 2 Halle De postbodes van bpost rijden in Halle vanaf nu vooral met bestelwagens rond. Net nu de stad oproept om de wagen zoveel mogelijk aan de kant te laten, bedelen ze de post niet meer met hun vertrouwde fiets. “We betreuren de keuze van bpost”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). De groei van het aantal pakjes is de oorzaak van de omschakeling.

In Halle en omstreken is sinds deze week een vertrouwd zicht in het straatbeeld verdwenen. De postbode rijdt niet meer rond met de fiets maar stapt voortaan ’s ochtends in zijn bestelwagen en vertrekt dan op ronde. De postbodes vertrekken namelijk voortaan vanuit een nieuw verdeelcentrum op de Guido Gezellestraat in Huizingen. Dat moet de postbedeling veel efficiënter maken. Het gaat al snel om meer dan twintig extra bestelwagens die in Halle en omgeving rond rijden. Volgens bpost blijven sommige fietsrondes wel behouden. “Maar door de grote groei in pakjes moeten we ook aangepaste voertuigen inzetten”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “De postbodes kunnen niet alle pakjes meenemen met de fiets. We gebruiken wel steeds vaker elektrische voertuigen.”

Net deze week werd in Halle een omleidingsplan ingevoerd door de start van de werken aan de Zuidbrug en Zennebrug. Vooraf riep het stadsbestuur op om zoveel mogelijk na te denken over een alternatief voor de wagen wanneer mensen naar Halle komen. “Dan is het wel extra zuur om te horen dat een bedrijf als bpost net extra bestelwagens de stad zal in sturen”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) die het omleidingsplan mee opvolgt. “Zeker in een stad als Halle is dat ongelooflijk maar ik denk dat er nog andere besturen zijn die net hetzelfde denken. Ik heb er begrip voor dat bpost al die pakjes ook wil afleveren maar ik denk toch dat er andere manieren zijn om dat te doen. De verhuis naar Huizingen levert wel één voordeel op. Voortaan hoeven niet alle bestelwagens vanuit het centrum van onze stad te vertrekken. Maar ik vrees tegelijk dat de postbodes ook vaak boetes zullen krijgen. Als je op ronde bent, kan je die bestelwagen natuurlijk niet overal zomaar snel even parkeren.”

Het postkantoor aan de Louis Theunckensstraat blijft intussen gewoon open. Bpost heeft wel de intentie om het gebouw te verkopen. Maar volgens het bedrijf zal er voor de klant qua dienstverlening voorlopig niets veranderen.