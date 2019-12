Negen Levens stopt met verkoop van speelgoed: “Ouders kopen vooral online en daar kunnen wij niet tegen op” Bart Kerckhoven

04 december 2019

12u45 1 Halle Sinterklaas zal volgend jaar geen speelgoed meer vinden in de rekken van Negen Levens in Halle. Bijna twintig jaar lang verkocht uitbater Kurt Springael (59) houten speelgoed, maar voortaan kiest hij voor strips en vinylplaten. “De tijden zijn veranderd”, aldus Kurt. “Speelgoed wordt vooral online gekocht en daar kan ik niet tegen op.”

In een klein hoekje van Negen Levens in de Molenborre kan je nog enkele speelgoedkoopjes doen. Kurt hield de voorbije maanden uitverkoop in de speelgoedafdeling van zijn winkel en de laatste stuks liggen nog in de rekken. Gaandeweg maakten de speelgoeddozen plaats voor meer platen en stripboeken. “In het begin verkocht ik enkel strips”, vertelt Kurt. “Maar bijna twintig jaar geleden viel die verkoop helemaal terug. Er verdwenen verschillende uitgeverijen maar ook lezers haakten af. Daarom begonnen we met de verkoop van speelgoed. We kozen voor creatief speelgoed uit hout. Dat vond je destijds echt nergens. Met Haba heb ik altijd een ijzersterk merk in huis gehad. Die modellen hebben altijd goed verkocht. We vulden dat nog aan met bordspellen. Maar de laatste jaren voelde ik wel een terugval.”

Goedkoopste zoeken op internet

De online verkoop heeft er volgens Kurt alles mee te maken. “Mensen kopen hun speelgoed niet meer in een winkel”, zegt hij. “Ze zoeken op internet het goedkoopste en halen het zo in huis. Het speelgoed dat ik verkoop is ijzersterk en best duurzaam. Maar zelfs dat kan de klanten niet meer overtuigen. Op het einde geeft de prijs de doorslag en daar kan ik niet tegen op. De speelgoedwinkels verdwijnen stilaan en het internet is daar ongetwijfeld de oorzaak van.”

Kurt kiest nu voluit voor de strips en de vinylplaten. “De verkoop van strips zit de laatste jaren opnieuw in de lift”, zegt Kurt. “Het publiek is toch wat verjongd. Ik heb een heel specifiek aanbod voor stripliefhebbers en -verzamelaars. Maar ook in de stripwereld vrees ik voor het voortbestaan van heel wat winkels. Er zijn dan wel jonge lezers bijgekomen maar de doorsnee striplezer is toch nog steeds een pak ouder. Ik heb veel meer zestigplussers die hier strips kopen dan dat de jonge generatie dat doet. Strips spreken gewoon minder aan. Al zijn er heel wat uitgeverijen die prachtige albums afleveren.”

Kurt stopt niet, hij verhuist zelfs nog

Dan spreken de vinylplaten misschien een breder publiek aan? “Dat is eigenlijk een hobby die ik er bij neem”, zegt Kurt. “Ik heb hier alles in de rekken: van Nirvana tot Neil Sedaka. Maar ook daar bouw je geen zaak op. “Elke dag verkoop ik wel een paar platen en het is een prima aanvulling op de strips.”

Kurt sluit wel af met een positieve noot. “Wat de mensen willen is de voorbije jaren wel fel veranderd, maar aan stoppen denk ik nu nog niet”, vertelt hij. “Integendeel zelfs: in maart verhuist Negen Levens naar de Volpestraat. Ik ga daar nog enkele jaren bij doen. Ik ben zelf een grote stripfanaat en dus is ook dat eigenlijk een grote hobby. Ik verdien er nog steeds mijn brood mee dus aan stoppen denk ik momenteel zeker niet.”